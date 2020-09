Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Timișoara, primarul in funcție al Timișoarei, care iși dorește un al treilea mandat, este rezervat in declarații dupa inchiderea secțiilor de votare. La Timișoara nu s-a facut un exit-poll pentru alegerile locale, dar Nicolae Robu a zis ca sufletul ii spune ca va caștiga.…

- Pentru fotoliul de primar al municipiului Timisoara s-au inscris 15 candidati, in timp ce pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis s-au inscris 11 candidati, anunța news.ro.La Primaria Timisoara, actualul primar, Nicolae Robu (PNL), il are ca principal contracandidat pe tanarul…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Timișoara, a declarat, in cadrul interviului acordat wall-street.ro, ca sondajele realizate pana in acest moment indica faptul ca este la cateva procente in urma actualului edil, Nicolae Robu. Fritz spune ca Timișoara nu mai este un oraș de…

- Comuna timișean Giarmata, aflata la 20 de kilometri de Timișoara, a fost in noaptea de sambata spre duminica loc de petrecere. S-au dat dedicații, s-au incins hore și s-a strigat „Domnul Marcel, cel mai tare primar”. Asta pentru ca petrecerea, la care, potrivit surselor Libertatea, au luat parte mai…

- Tocmai camerele de supraveghereindreptate catre sediul Primariei Timișoara au fost taiate deangajații instituției, in așa-numitul „razboi al cablurilor”,potrivit tion.ro. Instituția condusa de primarul Nicolae Robu ataiat de mai multe ori cablurile furnizorilor de servicii de cabluși internet de pe…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…

