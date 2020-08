Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Municipal si cel Judetean Sibiu au validat listele de candidati PSD pentru alegerile locale, liderul organizatiei judetene social-democrate, fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), informeaza un comunicat de…

- Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, si-a inscris candidatura la Biroul Electoral Judetean, pentru cel de al doilea mandat plin in aceasta functie, informeaza un comunicat de presa remis sambata AGERPRES de catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR). "FDGR este prima formatiune politica…

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa si-a depus, in cursul dupa-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judetean, candidatura pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean. Maricel Popa a venit insotit de candidatul PSD la Primaria Iasi, deputatul Camelia Gavrila, si o parte dintre cei aflati…

- Organizația Maramureș a Pro Romania și-a prezentat astazi, 4 august, intr-o conferința de presa desfașurata in Baia Mare, candidații la alegerile locale din 27 septembrie. Pro Romania are candidați in majoritatea localitaților din Maramureș pentru primarii și consilii locale, precum și pentru Consiliul…

- Fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, lider al organizatiei judetene PSD, a anuntat, luni, ca va candida la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Sibiu. Trif le propune sibienilor o oferta electorala care cuprinde constructia unui spital in Sibiu, unde nu exista spital municipal,…

- Poate v-ați intrebat ce mai face ADI Turism Bistrița-Nasaud, asociația susținuta de Consiliul Județean Bistrița-Nasaud care are ca și scop principal promovarea turismului local și atragerea de turiști. Face bine, e ca și inexistenta la acțiuni, dar sta bine cu cheltuielile. VEZI cat a dat pe un logo…

- Reprezentantii filialelor iesene ale USR si PLUS au anuntat ca fostul deputat liberal Marius Bodea va candida la Consiliul Judetean, pe lista comuna, la Primaria municipiului resedinta candidatul fiind deputatul Cosette Chichirau.Cei de la USR si PLUS au informat ca au finalizat negocierile…

- CARAS-SEVERIN – Primarul Resitei are, fara doar si poate, o mentalitate de invingator. Iar asta se vede si in declaratiile legate de ce rezultate asteapta de la liberali, in urma apropiatelor alegeri! „Facem sondaje, ce va pot eu confirma este faptul ca Partidul National Liberal, in Caras-Severin, in…