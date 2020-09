Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, aflat duminica la Iasi, a participat o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale conduse de liberali si candidatii partidului la alegerile de peste o saptamana, in cadrul careia a subliniat importanta dezvoltarii economice, a infrastructurii, cat si…

- Ultimele zile de campanie ii gasesc pe liderii politici in tara unde, alaturi de echipele de candidati, incearca sa-i convinga pe romani sa iasa la vot duminica viitoare. Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, ieri la Botosani, ca ‘doar PNL are capacitatea sa asigure o…

- Prim-ministrul Ludovic Orban, presedintele PNL, a prezentat, sambata, intr-o conferinta de presa organizata in municipiul Bacau, proiectele pe care Guvernul le are in infrastructura rutiera si feroviara din judetele Moldovei.Citește și: EXCLUSIV - Lista celor 32 de ambasadori propusi de Klaus…

- Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa alaturi de copresedintele la nivel national al Aliantei USR PLUS, Dan Barna, ca partidul este "condamnat" sa construiasca autostrazile din Moldova, A7 si A8. Iulian Bulai a subliniat ca USR PLUS nu…

- Prim-ministrul Ludovic Orban, presedintele PNL, a prezentat, sambata, intr-o conferinta de presa organizata in municipiul Bacau, proiectele pe care Guvernul le are in infrastructura rutiera si feroviara din judetele Moldovei. Cu privire la soseaua de centura a municipiului Bacau, Ludovic…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dan Barna, a declarat, sambata, la Bacau, ca daca nu se vor face investitii in regiunea Moldovei, tinerii vor continua sa aiba ca prima optiune plecarea in strainatate. "Asa cum am vorbit cu Ludovic Orban de mai multe ori, intelege foarte clar si intelege…

- Un cod galben de torenți și viituri rapide cu efect de inudații și depașirie ale cotelor de atenție a fost anunțat duminica pe raurile din bazinele hidrografice ale Moldovei, potrivit Mediafax.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor sunt afectate județele Suceava…

- ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 iunie, ora 16:30 – 26 iunie, ora 02:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea In intervalul menționat, in jumatatea de vest a Moldovei și pe arii…