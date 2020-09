Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 23 de sesizari referitoare la posibile fapte care au legatura cu procesul electoral și 37 de semnalari prin Sistemul Informatic de Monitorizare a prezentei la vot –SIMPV The post Alegeri locale in Dambovița.POLIȚIȘTII DAMBOVIȚENI sunt pe baricade: 2 fapte contravenționale pentru…

- 218 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice.Au fost constituite 92 de patrule pentru mentinerea ordinii publice, in cadrul carora au fost angrenate si efective…

- Au fost verificate 169 de societați comerciale și au fost aplicate 395 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 130.000 de lei, dintre care 108 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala, 66 la H.G. 553/2020, 1 la O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 14 pentru activitati…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis marti, actiunea s-a desfasurat in perioada 6-19 iulie, in toate judetele din tara, sub coordonarea Directiei Rutiere din IGPR, fiind urmarita si respectarea normelor legale care reglementeaza activitatea de transport, perioadele de conducere, pauzele…

- "In seara zilei de 19 iulie a.c., pe raza orasului Potcoava, politistii au intervenit la o nunta organizata cu un numar de aproximativ 80 de persoane, cinci persoane fiind sanctionate contraventional, cu amenda, in valoare de 15.000 de lei fiecare si alte cinci persoane au fost sanctionate contraventional,…

- Miercuri, politistii Biroului Rutier din Sighetu Marmatiei, in cooperare cu Registrul Auto Roman au desfasurat o acțiune, pe linie de stare tehnica, in municipiu. In urma activitatilor desfasurate, politistii au verificat 40 de autovehicule. Pentru neregulile constatate acestia au aplicat amenzi in…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 7 iulie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 80 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- Amenzi de 53.000 de lei pentru operatorii de restaurante sau alte spații care au organizat activitati in spatiul public sau privat inchis. Polițiștii au verificat noaptea trecuta peste 3.900 de agenți economici și peste 23.200 de persoane, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.Aproximativ…