Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis candidatilor si sustinatorilor PNL din judetul Calarasi ca partidul pe care il conduce va castiga alegerile parlamentare, el dand asigurari ca alesii locali ai PNL vor avea in Guvern un partener.„In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati…

- Secretarul general PSD, Paul Stanescu, le-a recomandat candidaților social-democrați la alegerile locale sa iasa „cu pieptul in fața” daca vor sa-și caștige mandatele.„Incerc sa va dau un sfat. Eu acolo de unde vin (judetul Olt), n-am pierdut alegerile niciodata, ba din contra, am fost in top.…

- Presedintele PNL si al Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, candidat pentru un al treilea mandat, a declarat presei, miercuri, ca in ultimii patru ani a modernizat peste 300 de kilometri de drumuri judetene, ceea ce reprezinta aproximativ o treime din reteaua rutiera din judet.…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, si-a depus, marti seara, candidatura pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Judetean (CJ) Vrancea. Marian Oprisan a trecut si pe la sediul Primariei Focsani, unde, in cursul serii, au fost depuse candidaturile pentru functia de primar al municipiului Focsani…

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa si-a depus, in cursul dupa-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judetean, candidatura pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean. Maricel Popa a venit insotit de candidatul PSD la Primaria Iasi, deputatul Camelia Gavrila, si o parte dintre cei aflati…

- Președintele PSD Argeș, Ion Minzina, și președintele PNȚCD Argeș, Gheorghe Dinescu, au semnat astazi, la sediul PSD Argeș, un protocol electoral pentru alegerile locale din anul 2020 in județul Argeș. Conform protocolului, cele doua partide vor merge pe liste separate la alegerile locale, dar PNȚCD…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a obtinut 79,7% de voturi la alegerile prezidentiale de duminica, potrivit unui sondaj oficial realizat la iesirea din birourile electorale, in timp ce candidata surpriza a opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 6% din sufragii, relateaza AFP. …