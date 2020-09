Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, sâmbata, la Onesti, în cadrul unei întâlniri electorale, ca societatea RAFO a fost distrusa de "mafia PSD", transmite Agerpres."RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia pesedista.…

- Premierul a sagetat din nou PSD-ul, de aceasta data sambata, din județul Bacau. Mai exact din Onești, oraș pe care Ludovic Orban a declarat ca ar putea deveni ”un pol de dezvoltare economica, in loc sa fie un pol de saracie”. Pana atunci, insa, șeful Guvernului și, totodata, al PNL-ului, a adus in discuție…

- Premierul Ludovic Orban acuza distrugerea industriei care altadata facea ca municipiul Onesti sa fie "un pol economic", el sustinand ca "RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia PSD-ista, sa nu ne facem ca nu stim lucrul asta”. Liderul liberal sustine ca social-democratii au "tinut…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Resita, ca daca ar fi fost Sorin Grindeanu premier si ar fi dat o hotarare de guvern prin care fondul de rezerva aflat la dispozitia prim-ministrului sa fie impartit "in functie de cumparat primari", acesta…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat ca premierul Ludovic Orban ar fi vrut sa amane inceperea scolii, deoarece Guvernul nu era pregatit, iar acest lucru "ar fi fost un dezastru". "Asta ar fi vrut premierul vremelnic, Ludovic Orban, pentru simplu motiv ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata seara, la Baia Mare, ca drumul expres spre Ungaria si Autostrada Nordului vor fi realizate. "M-ati invitat sa ma angajez alaturi de Ionel Bogdan (candidatul pentru CJ n.r.), de Mircea Cirt (candidatul pentru primaria Baia Mare n.r.), ca Guvernul va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent, sambata, in municipiul Sighetu Marmatiei, la lansarea candidatului liberal inscris in cursa pentru primarie, Daniela Onita Ivascu, si a vorbit in fata publicului prezent in parcul central despre calitatile acesteia si importanta candidaturii sale.…

- Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, "Angajamentul pentru Noul Bucuresti", prin care il sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni. Alaturi de Nicusor…