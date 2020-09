Stiri pe aceeasi tema

Candidatul Pro Romania, Ioan Sirbu, publica un document in care se arata ca USR ataca in instanța un Plan Urbanistic Zonal, lucru interzis de legea partidelor politice și care ar putea duce chiar la dizolvarea formațiunii politice.

- Premierul Ludovic Orban a participat, marti, la un eveniment electoral al PNL si USR PLUS in Sectorul 4, ocazie cu care a afirmat ca Delta Vacaresti, cu ajutorul specialistilor, poate deveni "o oaza" si un punct de atractie in Bucuresti. El a fost la Amfiteatrul din Parcul Tineretului, la lansarea programului…

- La sectorul 6 exista multe asemanari, cel putin una fundamentala, cu situatia de la Primaria Capitalei. Candidat din partea USR este Ciprian Ciucu, care este desemnat de Grupul Barna, dar care are "in spate" la fel de multe probleme de morala si corectitudine politica precum sefii sai, care are,…

- Candidatii partidelor politice pentru Primariile comunelor Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Galgau și Garbou: Alianța/Partid/Candidat Membrul alianței care a propus cand. Nume Funcție Localitate/nr circumscriptiei ALIANȚA MAGHIARA DIN TRANSILVANIA – ERDELYI MAGHYAR SZOVETSEG (AMT – EMSZ) PARTIDUL POPULAR…

- Candidatii partidelor politice pentru Consiliu Local Jibou si Cehu Silvaniei: Alianța/Partid/Candidat Membrul alianței care a propus cand. Nume Funcție Localitate/nr circumscriptiei ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA POP CORNEL-EUGEN CONSILIERI LOCALI ORAS JIBOU – 3 ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE,…

Nicușor Dan, susținut de PNL și USR pentru Primaria Capitalei, considera sa șansele sale pentru obținerea mandatului de primar general cresc dupa anunțarea alianței dintre partidele lui Victor Ponta și Robert Negoița.

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, sustine ca Victor Ponta si Robert Negoita fug de asocierea cu PSD. Primarul Sectorului 3, plecat din PSD, va candida din partea ProRomania pentru un nou mandat si-l va sustine pe Victor Ponta la Primaria Capitalei, sustin surse politice pentru…