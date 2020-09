Actualul primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, care candideaza pentru un nou mandat din partea Pro Romania, a declarat, pentru AGERPRES, ca oferta sa electorala are in vedere proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere si edilitare, construirea unui patinoar sintetic, piste de biciclete, amenajarea unui port pentru ambarcatiuni mici, amenajarea falezei Dunarii si a unor locuri de agrement pe canalele fluviului. "De opt ani sunt primar al municipiului Giurgiu si este o onoare si, totodata, o obligatie ca o data la patru ani sa vin in fata dumneavoastra cu realizarile care au marcat…