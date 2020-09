Fostul prefect Emanuel Soare, candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a afirmat, joi, ca in Arges "bate vantul schimbarii" dupa 30 de ani de administratie PSD. "Bate vantul schimbarii in Arges, sper ca-l simtiti si dumneavoastra. Asta se vede cand merg pe drumurile judetului si trec masinile si tot praful si tot nisipul de pe aceste drumuri prost pietruite, neasfaltate ale administratiei PSD ajung in ochii cetatenilor. Si se uita in ochii nostri si vad suferinta pe care de 30 de ani o comunica autoritatilor si nimeni nu-i baga in seama. Judetul nostru este rupt in doua…