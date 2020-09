AlegeriLocale2020/ Cristian Popescu Piedone: Judecata poporului a decis

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone (PPU-SL), care a castigat Primaria Sectorului 5, declara ca „judecata poporului a decis”, iar „aliatii sai” au fost bucurestenii, in conditiile in care ceilalti candidati „au avut in spate partide care au investit sume uriase” in campaniile electorale, scrie Agerpres.

