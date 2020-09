Stiri pe aceeasi tema

- Deși sistemul medical este mai pregatit acum decat era cand a izbucnit pandemia, riscul major este sufocarea secțiilor ATI, a atras atenția șeful DSU. Exista și limite și, daca scenariul conform caruia vom ajunge la 2.500 de cazuri de infectare pe zi se va adeveri, autoritațile ar putea impune restricții…

- Senatorul UDMR Cseke Attila, candidat pentru functia de primar al municipiului Oradea, a declarat, joi, ca propune infiintarea unui fond cinematografic al municipalitatii, de 2,5 milioane de euro anual, pentru realizarea de filme artistice, filme pentru copii si documentare care sa includa tematica…

- Pana astazi, 25 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.816 pacienți au fost declarați vindecați și 9.593 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- In Romania s-au inregistrat 1.409 cazuri noi de coronavirus și 32 de decese, in ultimele 24 de ore, potrivit raportarii de miercuri a Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana miercuri, in Romania au fost confirmate 73.617 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Romanii nu mai vor sa stea la bloc și iși cauta case pe Google. Cautarile pentru locuințe pe internet au crescut cu 83%, in iunie Cautarile pe Google ale romanilor in materie de imobiliare au crescut, in iunie, iar expresia "case de vanzare" a inregistrat un salt de 83% fata de luna martie,…

- Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.432 au fost externate, dintre care 19.545 de pacienți vindecați și 887 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…