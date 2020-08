Stiri pe aceeasi tema

- Echipa PSD Iasi ieseni a dat startul campaniei electorale la ora 00,00, candidatii organizatiei alegand sa lipeasca primele afise pe esplanada din fata Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" din Iasi. Au fost prezenti presedintele Consiliului Judetean si al PSD Iasi, Maricel Popa, care candideaza…

- Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem…

- Ioana Mihaila, candidatul USR-PLUS la Primaria Oradea, este in direct la Libertatea, intr-un interviu cu Alina Manolache. Precizam ca este un interviu electoral, platit de USR-PLUS. Facem insa precizarea ca nu am discutat in prealabil nici temele și nici intrebarile. Deci, este un interviu liber. Cadidatura…

- Europarlamentarul Corina Cretu, vicepresedinte Pro Romania, a declarat sambata ca fostul prefect al judetului Bihor, Claudiu Pop, ar avea o sansa foarte buna pentru a castiga conducerea Primariei Oradea, dupa ce actualul primar, Ilie Bolojan, a decis sa nu mai candideze pentru al patrulea mandat.…

- Viceprimarul Birta, candidatul PNL pentru Primaria Oradea, a ales sa-i prezinte pe candidații PNL pentru funcțiile de consilierii locali LIVE, pe Facebook. Liberalii vin cu cateva noutați pe lista de consilieri locali.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la Primaria Capitalei, propune modificarea legii electorale in Parlament, astfel incat sa fie permisa orice metoda prin care candidatii si programele lor sa ajunga la alegatori. "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala.…

- Ilie Bolojan, primarul Oradiei și canditatul PNL la președinția Consiliului Județean și vicele Florin Birta, candidatul PNL la Primaria Oradea, au avut o intervenție in direct, online, din Cetatea Oradea, pe tema deciziilor legate de alegerile din septembrie.

- Surse politice citate de presa locala din judetul Bihor arata ca liberalul Ilie Bolojan nu-si va depune candidatura pentru un nou mandat la Primaria Oradea. Ilie Bolojan ar urma sa candideze pentru sefia Consiliului Judetean Bihor, in timp ce actualul viceprimar din Oradea, liberalul Florin Birta, ar…