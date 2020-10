AlegeriLocale2020/ Barna: Observatorii USR nu au atins sacii cu voturi la Biroul Electoral al Sectorului 1

Stiri pe aceeasi tema

- „Persoana care urca un sac de procese verbale pe dulap prezentat in inregistrarile de la A3 drept userist este Galca Mihai Florentin, reprezentantul in BES 1 al PPU (S-L), partidul lui Piedone fondat de Dan Voiculescu". Primarul ales al Sectorului 1 mai explica si acea camera securizata in care se aflau…

- Liderul USR Dan Barna a susținut, joi, intr-o conferința de presa, ca filmul difuzat de Antena 3 cu sacii de voturi reprezinta o „manipulare infioratoare” și „arata disperarea teribila a lui Tudorache și imposibilitatea PSD de a accepta ca bucureștenii i-au dat afara cu matura”. Despre solicitarea PSD…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a respins, joi, ipoteza ca reprezentantii aliantei ar fi putut interveni in procesul electoral, precizand ca imaginile difuzate miercuri seara surprind momente care au avut loc in seara zilei de luni, iar reprezentantii USR PLUS nu au atins sacii cu voturi din Biroul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunta ca s-au autosesizat si au deschis, joi, un dosar penal, in care se fac cercetari in rem, ca urmare a aparitiei imaginilor in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi pentru Sectorul…

- Antena 3 a difuzat, miercuri seara, imagini in care apar membri ai USR-PLUS si care umbla la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1.Dan Barna, președintele USR, considera ca ”imaginile sunt banale” și arata ”activitatea fireasca cu membrii Biroului Electoral de la Sectorul 1…

- Candidatul UDMR, Korodi Attila, a castigat cu majoritate de voturi alegerile pentru Primaria Miercurea Ciuc, fiind preferat de aproape 73% dintre persoanele care s-au prezentat duminica la urne. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul Electoral de Circumscriptie al municipiului Miercurea Ciuc, Korodi…

- Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa alaturi de copresedintele la nivel national al Aliantei USR PLUS, Dan Barna, ca partidul este "condamnat" sa construiasca autostrazile din Moldova, A7 si A8. Iulian Bulai a subliniat ca USR PLUS nu…

- Asociatiile si fundatiile interesate sa desemneze observatori interni, observatorii internationali si reprezentantii mass-media straine vor trebuie sa se acrediteze la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pentru scrutinul din 27 septembrie. AEP a anuntat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca…