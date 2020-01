Alegerile anticipate mai pot fi evitate doar dacă PSD îşi sabotează moţiunea Motiunea de cenzura pe care PSD o va depune pentru a bloca alegerea primarilor in doua tururi ar trebui sa treaca fara emotie, cu o singura conditie: sa nu fie sabotata chiar de social-democrati, care nu vor sa ajunga la anticipate. Practic, PSD trebuie sa aleaga raul cel mai mic: accepta alegeri locale in doua tururi sau pierde jumatate dintre parlamentari. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

