- Partidului conservator al premierului bulgar Boiko Borisov, Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), s-a clasat pe primul loc in alegerile legislative din Bulgaria, cu circa 25% din voturi, potrivit sondajelor partiale de la iesirea de la urne, publicate duminica seara dupa inchiderea…

- Premierul Boiko Borisov, care guverneaza Bulgaria de un deceniu, este favoritul alegerilor legislative ce se desfasoara duminica si la care este asteptat un absenteism record din cauza pandemiei de COVID-19, scrie sambata agentia EFE. Foto: (c) VASSIL DONEV / EPA Partidul conservator al lui Borisov,…

- Bulgaria reintroduce restrictii severe ca urmare a cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor. Astfel ca incepand de luni vor fi din nou inchise – pentru a treia oara de la inceputul pandemiei – scolile, gradinitele, mall-urile, cinematografele, teatrele, muzeurile, pub-urile,…

- Partidul conservator GERB al premierului bulgar Boiko Borisov conduce in fata socialistilor in intentiile de vot, cu doua saptamani inaintea alegerilor legislative, insa formatiunea de centru-dreapta ar putea sa nu reuseasca sa obtina majoritatea in parlament, potrivit unui sondaj publicat joi, relateaza…