Presedintele Joe Biden a declarat miercuri, intr-o prima reactie publica la alegerile de la mijlocul mandatului sau prezidential, ca indiferent de rezultatul final al scrutinului este pregatit sa lucreze cu republicanii si este deschis in privinta „ideilor bune”, dar a schitat in acelasi timp domeniile in care nu va face compromisuri, anunța news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…