Alegeri SUA: Biden câștigă în cele din urmă 306 de electorii, Trump 232 (mass-media) Democratul Joe Biden a câștigat în cele din urma 306 de electori împotriva a 232 pentru rivalul sau republican Donald Trump. Nu este vorba de un rezultat oficial ci o apreciere a presei din mass-media americana ( CNN și NBC) care-l dau câștigator pe Joe Biden în Georgia (16 mari electori) și pe Donald Trump în Carolina de Nord (15).



Joe Biden este primul democrat care câstiga votul din Georgia în ultimii 28 de ani.



În Georgia voturile se renumara manual, iar în prezent exista o diferenta de 14.000 de voturi

Sursa articol: hotnews.ro

