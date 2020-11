Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden susține, la aceasta ora, o declarație de presa in care a anunțat ca are suficiente voturi pentru a fi sigur ca este viitorul președinte al SUA.”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans miercuri, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Reuters. Pana in acest moment, candidatul democrat Joe Biden…

- Pe masura ce Joe Biden a inceput sa recupereze in unele state in care Donald Trump conducea, acesta din urma a reacționat intr-un mesaj pe Twitter, pe care rețeaua l-a considerat insa inșelator așa ca l-a ascuns. A urmat un alt mesaj in care Trump recunoaște, indirect, ca are probleme in fața lui Biden…

- Miercuri la ora 12.00, președintele Donald Trump anunța ca a invins in statele-cheie Florida, Ohio și Texas, iar Joe Biden iși anunța victoria in Pennsylvania. Pentru a obține victoria, Biden avea nevoie in orele urmatoare de victorie in trei state-cheie: Pennsylvania, Michigan și Wisconsin. Joe Biden…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

