Stiri pe aceeasi tema

- In Catalonia, scena unei tentative de secesiune de Spania in 2017, au loc duminica alegeri regionale intr-un context dominat de epidemie si in urma carora prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, spera dislocarea de la putere a separatistilor, noteaza France Presse. Alegerile - mentinute de…

- Suedia, care a aplicat o strategie mai putin stricta decat alte tari impotriva epidemiei de COVID-19, a votat vineri - cu o larga majoritate - o lege care acorda temporar guvernului puterea de a introduce restricții in lupta impotriva epidemiei, pentru prima oara de la inceputul pandemiei, relateaza…

- Catalonia, scena unei tentative de secesiune in 2017, va organiza la 14 februarie noi alegeri regionale, un scrutin marcat de divizarea miscarii separatiste, transmite AFP. Dizolvarea parlamentului regional si convocarea alegerilor au fost anuntate marti in jurnalul oficial catalan.…

- Guvernul spaniol a anuntat luni ca a decis, in acord cu omologul sau portughez, sa suspende incepand de marti zborurile dinspre Marea Britanie in urma descoperii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, mai contagioasa, pe teritoriul britanic, informeaza France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat astazi ca situatia epidemica din Spania este „ingrijoratoare”, din cauza noii inmultiri a cazurilor de Covid-19 din ultimele zile. Acesta nu a exclus sa propuna o inasprire a restrictiilor pentru Craciun. Spania a fost una dintre primele tari europene lovite…

- Autoritatea Electorala Permanenta a eliberat 192 de acreditari pentru alegerile parlamentare, cele mai multe fiind solicitate de presa interna si de catre observatorii internationali. Pentru institutiile mass-media interne centrale si locale au fost eliberate 95 de acreditari. De asemenea, AEP a acreditat…

- Directorul Autoritații Electorale Permanente Filiala Centru, jr. Claudiu Petra – membru in Biroul Electoral Judetean Brașov, ne va spune totul despre organizarea Alegerilor Parlamentare din noiembrie 2020! Acesta este invitat vineri, de la ora 10.00, la emisiunea „Legea pentru toți!”, moderata de Eugen…

- Ar putea parea un titlu dintr-un ziar de satira dar nu este: spaniola nu va mai fi limba oficiala a statului spaniol sau „lingua franca” (comuna) în învațamânt, masura fiind inclusa în noua lege a educației elaborata de guvernul socialist, scrie National Review.Razboiul…