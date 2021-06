Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile regionale din Franta au starnit multa emotie duminica, chiar daca nu a fost vorba decat despre primul tur. E o neliniste generala in perspectiva alegerilor de anul viitor, din mai, prezidentialele, dar si in legatura cu posibilitatea ca unele din pozitii sa fie castigate, in premiera, de Frontul…

- Partidele principale de stanga și de dreapta au caștigat duminica la alegerile regionale franceze, depașind atat formațiunea La Republique en Marche a președintelui Emmanuel Macron, cat și Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen. Potrivit Politico , la nivel național, partidele de stanga au obținut…

- Rezultatele preliminare ale primului tur din alegerile regionale din Franta arata ca nici presedintele Emmanuel Macron si nici adversara Marine Le Pen nu vor reusi sa obtina victoriile la care sperau, porivit BBC.

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- BUCUREȘTI, 21 iun – Sputnik. In primul tur al alegerilor regionale, republicanii au devansat Adunarea Nationala, Rassemblement National – RN), partidul Marinei Le Pen, cat și stanga și LREM, partidul lui Macron, anunța Sputnik France, conform mai multor estimari provizorii. Partidul republicanilor…

- Alegerile au fost marcate de un puternic absenteism, dar si de sustinere pentru presedintii de regiuni aflati la sfarsit de mandat, in special pentru cei de dreapta, potrivit primelor estimari, noteaza agențiile internaționle de presa. Aproximativ 48 de milioane de cetateni au fost chemati la urne pentru…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, potrivit primelor…