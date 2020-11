Alegeri prezidențiale: Pragul de validare a fost atins CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Potrivit Codului Electoral, alegerile sunt validate daca la ele participa nu mai puțin d o treime dintre cei inscriși in listele electorale. In acest moment, la alegeri au participat 932 529 de votanți, ceea ce constituie peste 33 la suta din cei inscriși in listele electorale. © Sputnik / Irina LeahovaPremiera pentru Moldova: Cum se voteaza in corturi Asta inseamna ca a fost atins pragul care va permite validarea alegerilor. Prezența femeilor este mai mare decat cea a barbaților și constituie peste 54%. Pana la aceasta ora, barbații din Moldova au… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

