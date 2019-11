Alegeri prezidenţiale 2019. Theodor Paleologu: Voi vota împotriva doamnei Dăncilă ”Duminica imi voi exercita dreptul de vot. Nu voi vota pentru. Voi vota impotriva: impotriva doamnei Dancila. Repet ce am spus mereu: in primul tur alegi, in al doilea elimini. N-am nici un dubiu ca majoritatea covirsitoare a celor care m-au votat au luat deja aceeasi decizie pe cont propriu. Ma astept la un scor zdrobitor”, a scris Paleologu pe Facebook.

Theodor Paleologu a candidat la Presedintie ca independent, din partea PMP, el clasandu-se al saselea, cu 5,72% din voturi, ceea ce inseamna ca 527.098 de alegatori i-au acordat votul in primul tur al alegerilor prezidentiale.



