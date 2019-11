Alegeri prezidentiale 2019: Peste 100.000 de romani din strainatate au votat pana acum

Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a votului in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat in 777 de sectii de votare din Europa, Asia, Africa si Australia, iar pana la ora 23,00 (ora Romaniei) 77.130 de cetateni romani si-au exercitat dreptul de vot, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, informeaza…

- Prima zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale pe parcursul a trei zile: 8, 9 si 10 noiembrie. Sectiile de vot vor fi deschise pana la ora 21:00, cu posibilitatea de prelungire pana la ora 23:59, daca vor mai exista alegatori la coada, care nu si-au exercitat…

- Un numar de 21.950 de romani au votat pana la ora 15.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). In Italia, Germania si Marea Britanie exista sectii unde oamenii stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot.

- Vineri, 8 noiembrie 2019 / 13:31:19Liberalii Rareș Bogdan și Robert Sighiartau au votat la prezidențiale in Roma BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Europarlamentarul Rareș Bogdan, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, dar și senatorul liberal Viorel Badea au votat, vineri, la alegerile…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pana in prezent, dintre cei 41.000 de alegatori din strainatate care s-au inscris pentru a vota prin corespondenta, aproape 17.500 au trimis in tara plicurile cu optiunile pentru primul tur. Dintre aceștia, in jur de 2.000 au votat deja anticipat si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca vineri a finalizat expedierea catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei a materialelor necesare votarii la alegerile prezidentiale. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, pentru cele 835 de sectii de votare care vor fi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a inceput expedierea materialelor necesare votarii in strainatate la alegerile pentru presedintele Romaniei din anul 2019. In strainatate vor fi deschide 835 de sectii de votare, iar MAE trimite, pentru turul I al alegerilor prezidentiale, 4.483.907 de…

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a castigat alegerile prezidentiale din Argentina din primul tur, in fata presedintelui la final de mandat liberal Mauricio Macri, potrivit rezultatelor partiale. Dupa numararea a aproape 80% din buletinele de vot, Alberto Fernandez a obtinut 47,45% din…