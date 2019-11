Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a castigat alegerile in judetul Iasi cu 36,22 la suta, la o diferenta de peste 15 procente fata de Viorica Dancila, ocupanta locului doi, potrivit numaratorii paralele efectuate de filiala ieseana a PNL.Liberalii au centralizat voturile din 739 de sectii din cele 748 existente…

- Numaratoarea paralela realizata de principalele trei partide politice din Valcea in peste jumatate din sectiile de vot din judet il claseaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe primul loc la alegerile prezidentiale de duminica, acesta fiind urmat la cateva procente diferenta de candidatul…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- PNL Timiș a prezentat primele rezultate in urma numaratorii paralele. Potrivit liberalilor, Klaus Iohannis a obținut 40,78% in Timișoara, Dan Barna a obținut 26,22% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila 12,18%, dupa numaratoarea paralela in 130 de secții dintr-un total de 207.…

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- DC News a realizat un sondaj cu privire la candidați cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: "Cine este mai curajos?". Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DC News care au votat, candidatul la prezidențiale al…

- Alaturi de presedintele organizatiei, Felix Stroe n.r. seful de campanie al PSD la Constanta si de primarul Decebal Fagadau coordonator al campaniei prezidentiale la nivelul municipiului Constanta , Marius Horia Tutuianu este coordonatorul executiv al campaniei prezidentiale in judet. In aceasta calitate,…