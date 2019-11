ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Campania electorală s-a încheiat. Continuarea propagandei electorale constituie CONTRAVENŢIE Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie s-a incheiat, sambata, la ora 7.00. Ea a inceput in 12 octombrie, scrie news.ro. Potrivit legislatiei, constituie contraventie "continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit candidat". Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei. Campania electorala este finantata de la bugetul de stat, controlul fiind realizat de Autoritatea Electorala Permanenta in baza Legii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

