- Adunarea generala a Interpol reunita la Istanbul urmeaza sa isi aleaga joi un nou presedinte, o functie in principal protocolara pe care o va detine in urmatorii patru ani unul din cei numai doi candidati, intre care unul este un general acuzat de tortura, relateaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.…

- Puternica organizație transnaționala de poliție Interpol se pregatește sa-și numeasca noul președinte, in cadrul unor alegeri care se vor desfașura in 23-24 noiembrie, la Istanbul. Favoritul pentru post, generalul Ahmed Naser al-Raisi din Emiratele Arabe Unite, este cel mai rau candidat posibil, denunța…

- Autoritatile din Turcia au arestat un barbat considerat a fi un suspect in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise, a relatat agentia nationala de stiri Anadolu, citata de DPA. Samir Handal, unul dintre suspectii cautati in legatura cu uciderea lui Moise in iulie, a fost retinut la…

- Irina Gutnic și Serghei Merjan au fost admiși la etapa interviu in cadrul concursului pentru funcția de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Rezultatele au fost facute publice de Dumitru Alaiba, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

- 4 persoane au fost admise la concursul pentru ocuparea funcției publice cu statut special vacante de director al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ministerul Justiției a facut publica lista celor 4 candidați, cu 7 zile inainte de proba scrisa.

- Sezer Ozturk (35 de ani), fostul mijlocaș al lui Leverkusen sau Fenerbahce, a fost pus sub acuzare de autoritațile din Turcia, pentru crima cu premeditare. Pe 19 septembrie, Sezer Ozturk și un prieten, au fost implicați intr-o altercație sangeroasa, in Pasakoy, un cartier al capitalei Istanbul. Presa…

- Procesul de votare online pentru șefia USR PLUS, care a inceput miercuri dimineața, a fost stopat la amiaza in urma unei decizii a Biroului Național, a declarat pentru G4Media.ro Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al partidului. Motivul opririi procesului de vot a fost faptul ca au fost lasați sa voteze,…

- Sunt alegeri prezidențiale fara candidați, in Estonia. Cu doar cateva zile inainte ca parlamentarii estonieni sa voteze urmatorul președinte al țarii, nimeni nu și-a pus, inca, numele pe lista.