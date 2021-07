Alegeri pentru desemnarea Delegatului Sătesc în Ianculești Ultimele alegeri democratice pentru desemnarea delegatului satesc din satul Ianculești au avut loc in 3 februarie 2013. https://www.buletindecarei.ro/2013/02/ianculestiul-are-un-nou-delegat-satesc.html Din anul 2017, satul romanesc Ianculești nu a avut delegat satesc. A mai existat o tentativa de organizare de alegeri democratice in anul 2016, dupa alegeri, dar a fost anulata dupa ce consilierul PSD Ionuț Oneț a obținut flotant pentru o adresa din sat. Nemaiputand fi reinnoit, satul a ramas fara delegat satesc. https://www.buletindecarei.ro/2016/08/de-frica-alegerilor-un-consilier-isi-schimba-domiciliul.html… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

