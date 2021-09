Alegeri parlamentare Rusia: Partidul lui Putin, Rusia Unită, obține 38,57% din voturi -rezultate preliminare Partidul președintelui Vladimir Putin, Rusia Unita, s-a clasat pe prima poziție la alegerile de trei zile pentru Duma de Stat, iar Partidul Comunist pe locul 2 cu 25.17% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, dupa ce Kremlinul a înlaturat candidații opoziției. Secțiile de vot s-au închis în toate regiunile Rusiei, dupa trei zile de vot , în timp ce prezența naționala la vot la ora 19.00 era de 45.15%, potrivit Șefei Comisiei Electorale Centrale, care a confirmat 12 cazuri de voturi multiple la nivel național, în ciuda informațiilor și imaginilor care au aratat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

