- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si-a intarit hegemonia la alegerile legislative desfasurate duminica, preluand fraiele ultimei institutii care ii scapase de sub control, parlamentul, relateaza AFP. Coalitia care il sustine pe Maduro, Marele pol patriotic, a obtinut 67,7% din cele 5,2 milioane…

- Anuntul grupului farmaceutic Pfizer conform caruia vaccinul sau impotriva COVID-19 a redus cu 90% riscul de imbolnavire in urma contractarii noului coronavirus a generat marti un imens val de speranta in intreaga lume, Statele Unite estimand ca ar putea avea un vaccin autorizat in cateva saptamani,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, pe 2 octombrie, Donald (74 de ani) și Melania Trump (50 de ani) au anunțat pe rețelele de socializare ca s-au infectat cu noul coronavirus. Cei doi au fost internați in spital pentru a primi ingrijirile medicale corespunzatoare. Liderul american a fost plasat in salonul…

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se tratat de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP. Foto: (c) Cheriss May/REUTERS Liderul…

- Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. Liderul american și soția sa au facut testele dupa ce Hope Hicks, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump,…

- Vizibil înfuriat de sprijinul anuntat de vaduva lui John McCain pentru contracandidatul sau democrat Joe Biden, Donald Trump l-a atacat virulent miercuri pe respectatul senator republican decedat în 2018, relateaza AFP, citata de Agerpres.Într-un mesaj deosebit de ironic si…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, se va deplasa joi in America Latina pentru un nou turneu care va include o vizita la frontiera braziliana cu Venezuela, unde Statele Unite au esuat pana in prezent sa il alunge de la putere pe presedintele socialist Nicolas Maduro, potrivit AFP preluat de…