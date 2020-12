Stiri pe aceeasi tema

- Votul in strainatate pentru alegerile parlamentare din Romania s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canadei, la ora locala 21.00 (07.00 ora Romaniei).

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani. Libertatea va prezinta prezența la vot din ora in ora, la secțiile de votare din Romania și din…

- Peste 222.000 de cetateni romani au votat in strainatate, pana duminica, in jurul orei 18,00, pentru reprezentantii lor in viitorul Legislativ din Romania. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. …

- Doar 24,50% era prezența la vot in ziua alegerilor parlamentare din Romania, duminica, la ora 17,30. Potrivit datelor de la Biroul Electoral Central, in județul Cluj era o prezența de 23,68%, iar la Gherla o prezența și mai scazuta, de 20,25%. Practic, la ora respectiva votase doar unul din cinci cetațeni…

- Deputatul PSD Razvan Cuc a declarat ca a votat pentru "numirea unui guvern competent, care sa ia masuri urgente si concrete pentru romani". Fostul ministru al Transporturilor a scris, pe Facebook, ca "a votat astazi pentru ca de maine Romania sa intre in normalitate". "Am votat pentru numirea unui guvern…

- Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 13:40 Peste 46.000 de romani au votat Peste 46.000 de romani au votat…

- In Republica Moldova vor fi deschise 30 de secții de votare pentru alegerile parlamentare din Romania. Acesta vor funcționa timp de doua zile - pe 5 și 6 decembrie și vor fi deschise intre orele 07.00 - 21.00. Ambasada Romaniei a precizat astazi ca vor exista masuri de protecție suplimentare in contextul…

- Malta si Nigeria au anuntat oficial ca nu permit organizarea de sectii de vot pe teritoriul lor pentru alegerile parlamentare din Romania din 6 decembrie, a informat, luni, reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul MAE, Iulian Ivan. "Singurele state ale caror autoritati…