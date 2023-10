Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la alegerile din Polonia! Majoritate pntru opozitia pro-UE (sondaje)Partidul Lege si Justitie (PiS) la putere in Polonia s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica, potrivit unui sondaj IPSOS realizat la iesirea de la urne, obtinand doar 200 de locuri, mai putin…

- Polonezii voteaza duminica in cadrul alegerilor parlamentare, despre care opozitia spune ca vor determina postura democratica a tarii si locul acesteia in Uniunea Europeana, dupa o campanie de dispute intense, dominata de probleme de suveranitate si securitate, relateaza Reuters. De la venirea…

- Alegerile din Polonia din 15 octombrie ar putea oferi partidului nationalist de guvernamant Lege si Justitie (PiS) un al treilea mandat fara precedent sau ar putea oferi opozitiei de lunga durata sansa de a inversa ceea ce criticii descriu ca fiind opt ani de regres democratic, relateaza The Guardian.

- Masura anunțata de catre partidul naționalist de guvernamant Lege și Justiție (PiS) vine cu cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare din 15 octombrie și in condițiile in care formațiunea a facut din migrație o tema principala in campanie, inclusiv cu un referendum pe aceasta tema, relateaza…

- Ministerul de Externe de la Varsovia a anuntat vineri, 15 septembrie, ca l-a concediat pe seful serviciului sau juridic si a anulat toate contractele de externalizare a cererilor de viza, pe fondul unui scandal tot mai mare privind migratia, care are loc cu o luna inainte de alegeri, relateaza News.ro…

- Sondajele de opinie sugereaza ca partidul extremist Confederația ar putea deveni a treia grupare politica din Parlament, la alegerile programate pentru toamna acestui an. Votul tinerilor pare a fi cel care asigura succesul partidului, scriu The Economist și Deutsche Welle Slawomir Mentzen, co-lider…

- Polonezii se vor pronunta prin vot, daca sint de acord cu privatizarea companiilor de stat, a anuntat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), cea mai importanta formatiune din coaliția de guvernare din Polonia. Initial, Partidul Lege si Justitie (PiS) anunțase ca va…

- Polonezii se vor pronunta prin vot daca sunt de acord cu privatizarea companiilor de stat, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), cea mai importanta formatiune din cadrul coalitiei de guvernare din Polonia, transmite Reuters.