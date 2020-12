Prezenta la vot la alegerile parlamentare a fost, duminica, la ora 17.00, de 25,20%. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), 4.585.708 de romani si-au exercitat dreptul de vot pana la aceasta ora. Prezenta la vot la alegerile parlamentare, duminica, la ora 16.00, a fost de 22,57%. 4.106.377 de romani si-au exercitat dreptul pana la aceasta ora. […] The post ALEGERI PARLAMENTARE 2020. Prezența la urne la ora 17.00 sare de 25% / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .