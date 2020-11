ALEGERI PARLAMENTARE 2020 – 25 noiembrie 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat: Sorin MARICA, candidat PRO ROMANIA pentru Camera Deputaților https://youtu.be/pZ-QuvhMss8 The post ALEGERI PARLAMENTARE 2020 – 18 noiembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitata: Vetuța STANESCU, candidata PNL pentru Camera Deputaților https://youtu.be/Fz9Fls6BjmU The post ALEGERI PARLAMENTARE 2020 – 11 noiembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Florin Nicolae OANCEA, candidat PNL pentru Primaria municipiului Deva https://youtu.be/aLDPR8db_bk The post ALEGERI LOCALE 2020 – 21 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Adrian Nicolae DAVID, candidat Alianța PNL – UDMR – PNȚCD pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara The post ALEGERI LOCALE – 11 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Ioan Emanuel CLEJ, candidat ALDE pentru Primaria municipiului Deva și Lidia BADILA, candidat ALDE pentru Consiliul local Deva The post ALEGERI LOCALE 2020 – 11 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Tiberiu CACUCI, candidat PNL pentru Primaria comunei Boșorod https://youtu.be/sWlsYQ-QvGE The post ALEGERI LOCALE 2020 – 10 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Vasile BAREA, candidat pentru funcția de consilier județean din partea Alianței PNL – UDMR – PNȚCD https://youtu.be/-pcXTtRNKSk The post ALEGERI LOCALE 2020 – 01 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Niculița MANG, candidat la funcția de primar al comunei Riu de Mori https://youtu.be/t-JCSQYZZd4 The post ALEGERI LOCALE 2020 – 21 august 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .