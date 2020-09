Doi candidati din tabara opozantului rus Aleksei Navalnii au fost alesi in parlamentul municipal din Tomsk, orasul din Siberia unde Navalnii a fost otravit, potrivit sustinatorilor sai, in plina campanie electorala, informeaza luni AFP.



Potrivit rezultatelor preliminare publicate luni pe site-ul comisiei electorale regionale, Andrei Fateev si Ksenia Fadeeva s-au clasat in frunte in circumscriptiile lor.



Cu toate acestea, partidul Kremlinului, Rusia Unita, s-a mentinut pe primul loc in alegerile municipale care au avut loc duminica in acest oras siberian cu 500.000 de locuitori,…