Alegeri Marea Britanie: Partidul lui Boris Johnson obține o victorie istorică într-un bastion laburist VIDEO Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a câstigat o victorie istorica în circumscriptia electorala Hartlepool, unde un candidat al formațiunii obtine mandatul de deputat pentru prima data dupa mai bine de 50 de ani în acest bastion laburist din nord-estul Angliei, potrivit rezultatelor oficiale comunicate vineri, transmit AFP si Reuters.



Conform acestor rezultate dupa alegerile locale și regionale de joi, conservatoarea Jill Mortimer a primit 15.529 de voturi la Hartlepool, aproape dublu fata de scorul înregistrat de contracandidatul sau laburist Paul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

