- Sperantele secesionistilor scotieni de a castiga o majoritate absoluta in parlamentul local si de a face in acelasi timp sa avanseze cauza unui nou referendum asupra independentei erau in continuare in suspans sambata, la doua zile dupa alegeri, in pofida circumscriptiilor castigate de la opozitie.…

- Incercarea Partidului National Scotian (SNP) de a obtine un mandat clar pentru organizarea unui nou referendum pentru independenta este pe muchie de cutit, potrivit sondajelor de opinie publicate in ajunul scrutinului de joi, transmite Reuters preluat de news.ro Premierul britanic Boris Johnson…

- Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, spune ca nu are nicio idee daca unui finanțator al partidului conservator i s-a cerut sa plateasca îngrijirea copilului premierului Boris Johnson, în contextul acuzațiilor cu privire la donații nedeclarate și împrumuturi pentru a finanța…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada „lumina de la capatul tunelului”, in pofida celui de-al treilea val al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Organizatiile paramilitare ale loialistilor nord-irlandezi l-au anuntat pe premierul britanic Boris Johnson ca retrag temporar sprijinul pentru Acordul de pace din 1998, din cauza temerilor legate de Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (numit si Acordul Brexit), a relatat…

- AstraZeneca lucreaza ”la o crestere a productivitatii in lantul sau logistic din UE” si isi va folosi ”capacitatea mondiala cu scopul de a asigura livrarea a 180 de milioane de doze UE in semestrul doi” al lui 2021, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al grupului farmaceutic britanico-suedez.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca planul sau de ridicare a lockdownului anti-COVID-19 va fi precaut, dar ireversibil, si va include cele mai apropiate date posibile pentru redeschiderea economiei Regatului Unit, relateaza Reuters. ''Trebuie sa fim foarte prudenti si ce dorim…

- Britanicii ar trebui sa se aștepte la vaccinari repetate impotriva Covid-19 in viitor. Asta pentru a ține pasul cu mutațiile coronavirusului, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, potrivit Reuters.”Cred ca trebuie sa ne obișnuim cu ideea vaccinarii și revaccinarii toamna, pe masura ce ne confruntam…