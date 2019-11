Participarea la alegerile locale din Hong Kong era semnificativa duminica dimineata, in conditiile in care miscarea prodemocratie doreste sa-si faca auzita vocea si sa sporeasca presiunea asupra autoritatilor din fosta colonie britanica, incepand din iunie scena unei miscari de contestatie fara precedent, informeaza AFP si Reuters. In mod normal, acest scrutin menit sa-i aleaga pe cei 452 de membri din 18 consilii de district competente in problemele vietii zilnice, cum este colectarea deseurilor menajere, nu starneste entuziasm. Nu si de data aceasta, cand Hong Kong-ul traverseaza cea mai grava…