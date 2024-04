Stiri pe aceeasi tema

Secțiile de votare s-au inchis duminica la ora 17:00 in Turcia, dupa ce au avut loc alegeri locale in intreaga țara, au anunțat autoritațile de la Ankara.

Vasile Bicu, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, a fost ales vineri in functia de presedinte...

- Biroul Electoral Central a anuntat ca, in sedinta de duminica, a fost respins Protocolul de constituire a aliantei electorale Alianta Dreapta Unita USR – PMP – Forta Dreptei. USR, PMP si Forta Dreptei au depus sambata, la Biroul Electoral Central, protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita pentru…

Viorel Mocanu, reprezentantul PSD in Biroul Electoral Central (BEC) cere respingerea protocolului de consituire al alianței electorale Dreapta Unita (ADU), formata din partidele de opoziție...

- Biroul Electoral Central a respins, duminica, alianța USR – PMP – Forța Dreptei. Cele trei partide considera aceasta situație „abuziva, anticonstituționala și antidemocratica”. USR, PMP și Forța Dreptei contesta decizia la ICCJ. „USR, PMP și Forța Dreptei considera abuziva, anticonstituționala și antidemocratica…

Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale care se vor desfasura pe data de 9 iunie a fost constituit legal sambata, 16 martie.

- Execuvitul a adoptat, luni, hotararea de Guvern privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Conform calendarului…