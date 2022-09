Italienii sunt chemați duminica la urne in cadrul unui scrutin legislativ impus inca din vara acestui an dupa caderea guvernului de coaliție condus de Mario Draghi. Este un scrutin complicat, spun analiștii politici italieni, dat fiind ca are loc pe fondul unei situații economice dificile, dar și pe fondul unei configurații politice italiene complicate. Ultimul […] Articolul Alegeri legislative in Italia, intr-un context economic degradat. Pericolul bascularii spre extrema-dreapta apare prima data in Curierul National .