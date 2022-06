Stiri pe aceeasi tema

- Francezii voteaza, duminica,in al doilea tur al alegerilor legislative franceze din 2022. Potrivit ultimelor sondaje, coalitia prezidentiala Ensemble! ar putea iesi pe primul loc la aceste alegeri, in fata celor de la Nupes, condusa de Jean-Luc Melenchon. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primul tur al alegerilor legislative din Franța s-a incheiat cu o victorie extrem de fragila pentru majoritatea prezidențiala și cu un rezultat foarte bun pentru alianța formata in jurul stangii populare. Prezența la urne a fost sub așteptari.

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii.

- Francezii merg maine la vot pentru a-și alege reprezentanții in viitoarea Adunare Naționala. Președintele Emmanuel Macron, aflat la al doilea mandat, are nevoie de majoritate pentru a putea pune in practica oferta electorala.

- Principala agentie de sanatate publica din Franta (Haute Autorite de Sante – HAS) a recomandat o noua vaccinare cu doze booster ale unor seruri anti-COVID-19 in toamna acestui an pentru pacientii din grupele de risc si pentru persoanele cu varste de peste 65 de ani, informeaza DPA, preluata de Agerpres.…

- UPDATE 21:00 - Conform primelor rezultate exit-poll, Emmanuel Macron a obținut 58,2%, in timp ce Marine Le Pen a obținut 41,8%.A fost zi decisiva pentru Franța și intreaga Europa. Francezii și-au desemnat președintele care va conduce a doua economie a Uniunii Europene și cea mai puternica armata a blocului…

- Francezii vor decide duminica daca il vor realege pe președintele centrist pro-business Emmanuel Macron sau daca vor arunca in aer decenii de consens general in favoarea candidatei extremei drepte Marine Le Pen, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Francezii voteaza duminica in cadrul unor alegeri care vor decide daca presedintele Emmanuel Macron, pro-UE, centrist, isi pastreaza postul sau este detronat de eurosceptica de extrema-dreapta Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala cu un cutremur politic, scrie Reuters.