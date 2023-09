Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, reales președinte al PSD Timiș. Obiectivul organizației, caștigarea alegerilor locale din 2024. Alfred Simonis a fost reales, astazi, in fruntea organizației PSD Timiș, in cadrul unei conferințe la care au participat, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, miniștrii Sorin Grindeanu...

- Organizația PSD Timiș are un nou și vechi, in același timp, lider. Deputatul Alfred Simonis a fost ales, sambata, in cadrul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Timiș, care a avut loc la Timișoara Convention Center, in fruntea organizației pentru urmatorii patru ani. Echipa de conducere mai este formata…

- Ipoteza, deloc de neglijat, a listelor comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, face cat se poate de interesanta din punct de vedere electoral organizația județeana liberala. Intr-un județ controlat, practic, de social-democrați, care il vor avea deschizator de lista la parlamentarele de iarna viitoare…

- Ministrul Energiei din Romania, Sebastian-Ioan Burduja, a susținut vineri, 22 septembrie, o conferința de presa la sediul Partidului Național Liberal (PNL) Mureș. La intalnirea cu reprezentanții mass media au participat și Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș și președinte al PNL Mureș, Mara Toganel…

- Premierul Romaniei a propus, de curand, ca toate jocurile de noroc sa fie mutate din orașele din Romania pentru a diminua impactul acestor activitați asupra societații. Cu toate acestea, daca analizam mai profund vorbele premierului Romaniei ne putem da seama imediat ca o astfel de decizie nu va reprezenta…

- Camera Deputatilor a inceput, luni, a doua sesiune parlamentara ordinara a anului. In prima sedinta sunt alesi membrii Biroului Permanent. Sedinta este condusa de presedintele interimar al Camerei, social-democratul Alfred Simonis. La sedinta participa si premierul Marcel Ciolacu. In deschiderea sesiunii…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat miercuri, mai multe masuri, printre care desfiintarea functiilor de sef de birou, cumularea sporurilor in sectorul public, dar și reducerea secretarilor și subsecretarilor de stat cu 20%. In urma unei ședințe cu premierul Marcel Ciolacu, ministrul Bolos…