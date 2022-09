Stiri pe aceeasi tema

- Italienii decid daca vor alege cel mai de dreapta guvern de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in cadrul unor alegeri urmarite indeaproape in intreaga Europa. Giorgia Meloni conduce partidul conservator de dreapta Frații Italiei și iși propune sa devina prima femeie prim-ministru al țarii, aliata…

- Cetatenii din Italia ies astazi la vot. Isi aleg noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care se prefigureaza sa aiba in componența pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Sondajele au aratat in mod constant ca o coaliție de dreapta condusa de Frații…

- Rușii care au fost mobilizați in ultimele zile și-au luat in primire armamentul – celebra Kalașnikov, numai ca unele arme dateaza chiar din anii celui de-al Doilea Razboi Mondial. O inregistrare devenita virala ne arata puști automate Kalașnikov ruginite, care ar fi ajuns in posesia soldaților ruși…

- Turcia a prezentat primul sau avion supersonic fara pilot, care ar putea fi folosit impotriva rușilor in razboiul din Ucraina. Kizilelma, noua drona din familia Bayraktar, poate transporta 1.500 de kilograme de muniție, zboara la zece mii de metri altitudine, are o raza de acțiune de 900 de kilometri…

- Putin a semnat un decret care reinvie titlul onorific „Mama eroina”, pe care liderul sovietic Iosif Stalin l-a instituit pentru prima data in 1944, in urma pierderilor masive de populație in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Potrivit decretului, femeile care au nascut și crescut cel puțin zece…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, joi, ca lumea „asista la o distrugere nemaivazuta de la al Doilea Razboi Mondial”, iar alianta militara „nu poate fi indiferenta” fata de „razboiul brutal de agresiune” pe care Rusia il provoaca Ucrainei, relateaza CNN. „Asistam la acte de razboi,…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, si-a prezentat oficial demisia, joi dimineata, cu ocazia intalnirii cu presedintele Sergio Mattarella. El va ramane, insa, la conducerea Guvernului interimar pana la organizarea alegerilor parlamentare anticipate, in septembrie sau octombrie. Potrivit Reuters, pemierul…