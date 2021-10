Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela va lansa vineri a doua denominare a bolivarului din ultimii 3 ani, urmând sa taie 6 zerouri din moneda sa naționala ca raspuns la hiperinflație, relateaza Reuters și Associated Press.Masura urmarește sa simplifice operațiunile contabile și tranzacțiile bancare, sistemele nemaiputând…

- Politia spaniola a anuntat ca l-a arestat pe un fost director al serviciilor militare venezuelene de informatii, generalul Hugo Armando Carvajal, cautat de catre Statele Unite, care-l acuza de trafic de droguri, relateaza El Pais și News.ro. Generalul Hugo Armando Carvajal - supranumit ”Pustiul”…

- Preluarea puterii de catre talibani in Afganistan reprezinta "cel mai important eveniment geopolitic" de dupa criza Peninsulei Crimeea in 2014 si "o noua oportunitate" pentru China, Rusia si Turcia de "a-si extinde influenta" in Asia Centrala, a afirmat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Uniunea Europeana va colabora cu regimul taliban instalat la Kabul pentru a preveni o catastrofa umanitara si migratorie. Inaltul reprezentant al UE, Josep Borell, a anuntat la finalul unei videoconferinte extraordinare cu ministrii de externe din Uniune ca blocul comunitar va avea discutii cu talibanii,…

- Catalin Drula a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, din cauza caniculei au fost introduse limitari de tonaj si de viteza pe infrastructura rutiera si pe cea feroviara. “Traversam o perioada complicata din punct de vedere meteo, am avut niste fenomene meteo extreme, furtuni extrem de puternice…

- Ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid, si-a cerut scuze duminica pentru ca a sugerat ca natiunea nu ar trebui sa se "fereasca" de coronavirus, in remarci care au fost catalogate drept insensibile de familiile indoliate si de parlamentari din opozitie, transmit PA Media/dpa. Ministrul…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, spune ca scrisoarea trimisa de Ministerul de Externe al Vaticanului afacerilor locale, prin care solicitau politicienilor de la Caracas sa ia in serios negocierile care ar putea soluționa criza care afecteaza țara, este un „compendiu al urii”. Scrisoarea…

- Uniunea Europeana avertizeaza autoritațile din Belarus, ca acestea vor avea de platit un preț pentru reprimarea societații civile, dupa un nou val de descinderi și arestari la sediile unor organizații ale societații civile, transmite Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica…