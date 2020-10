Observatorii internationali au elogiat luni transparenta alegerilor locale care au avut loc cu o zi in urma in Ucraina, criticand in acelasi timp o "consultare" a alegatorilor organizata in apropiere de birourile de vot la initiativa presedintelui ucrainean, relateaza AFP.



Dupa triumful electoral al presedintelui Volodimir Zelenski si al partidului sau anul trecut, formatiunea sa Slujitorul Poporului a inregistrat un regres la scrutinul de duminica, fiind devansata de rivalii sai in majoritatea marilor orase, potrivit exit-poll-urilor.



"Procesul de vot a fost calm in ansamblu,…