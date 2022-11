Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul democrat Mark Kelly a fost reales vineri in functie in Arizona, unul dintre statele decisive pentru controlul Senatului american, plasand partidul presedintelui Joe Biden la doar un singur vot distanta de pastrarea majoritatii in camera superioara, relateaza Reuters si AFP.

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 85,51% in octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, usor sub estimarile oficiale, conform datelor publicate joi, dupa ce Banca Centrala a redus dobanzile, in pofida cresterii preturilor, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii…

- Oficialii americani și chinezi lucreaza in continuare pentru a aranja o intalnire fața in fața intre președintele Joe Biden și președintele chinez, Xi Jinping, la summitul G20 de la Bali, reuniune programata la sfarșitul acestei luni, a anunțat marți Casa Alba, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, si prima doamna Jill Biden au primit luni colindatori cu prilejul Halloween, prima sarbatoare de acest tip care a fost celebrata de familia prezidentiala americana la Casa Alba dupa preluarea mandatului, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Decizia Washingtonului de a trimite o noua transa de ajutor militar Kievului constituie o amenintare la adresa intereselor Moscovei si sporeste riscul unei confruntari armate intre Rusia si Occident, a afirmat ambasadorul rus in Statele Unite, Anatoli Antonov, transmite Reuters. Fii la curent…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

- Fostul cuplu prezidential american Barack si Michelle Obama va reveni miercuri la Casa Alba pentru a asista la ceremonia de dezvelire a portretelor lor oficiale, gazduita de actualul presedinte american, democratul Joe Biden, la aproximativ cinci ani dupa ce fostul cuplu prezidential a parasit aceasta…

- Audi of America, Kia si Porsche avertizeaza ca cumparatorii vehiculelor sale electrice din Statele Unite vor pierde accesul la credite fiscale federale de pana la 7.500 de dolari odata ce presedintele Joe Biden va semna legea pentru clima si sanatate, de 430 de miliarde de dolari, transmite Reuters.…