- Prim-ministra Maia Sandu s-a prezentat la secția de vot singura, fara paza, in aceasta dimineața, pentru a vota in cadrul celui de-al doilea scrutin al alegerilor locale in municipiul Chișinau. Oficiala a declarat ca a votat pentru a continua efortul de curațare a statului de corupție, precum și pentru…

- Premierul Maia Sandu a votat „ca sa poata sa fie continuat efortul dificil, dar absolut necesar de curatare a statului si de constructie a unor institutii care sa functioneze in interesul cetateanului”, transmite IPN.

- Alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova au un rol important in consolidarea luptei anticoruptie, a declarat sefa Guvernului de la Chisinau, Maia Sandu. Premierul moldovean a afirmat ca Republica Moldova "are nevoie de oameni onesti in toate functiile publice, inclusiv in administratia…

- Lidera socialistilor, Zinaida Greceanii, si-a exprimat dreptul la vot, duminica, in alegerile locale din Chisinau. Ea este convinsa ca alegerile vor fi castigate din primul tur de candidatul pentru care a votat.

- Curtea Suprema de Justitie a casat decizia Curtii de Apel si l-a exclus vineri, 11 octombrie 2019, pe candidatul independent Ruslan Codreanu din cursa electorala pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Informatia a fost oferita pentru IPN de Ruslan Codreanu, care a precizat ca mai multi colegi…

- Candidatul partiului „Democratia Acasa” la functia de primar al Capitalei, Boris Volosatâi, care este si directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, a anuntat ca se retrage din cursa electorala. Acesta a facut anuntul astazi în cadrul unei conferinte de…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a publicat lista completa a concurenților electorali ce vor lupta pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau. Astfel, 19 candidați au fost inregistrați oficial in cursa electorala, printre care doar o singura femeie.

- Candidatul Blocului ACUM Andrei Nastase și cel al PSRM, Ion Ceban sunt cotați cu cele mai multe șanse la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinau, potrivit unui sondaj realizat de compania CBS AXA la comanda organizației Comunitatea WatchDog.md. Andrei Nastase este…