- Liderul PN a subliniat ca nu a fost niciodata "un fan" al Maiei Sandu, candidata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), insa nu are dovezi ca aceasta ar fi implicata in acte de coruptie. El a afirmat, de asemenea, ca ar fi fost santajat sa-l sustina pe Igor Dodon in cel de-al doilea tur de scrutin…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Partidul Liberal Democrat din Moldova a anunțat ca in turul doi al alegerilor prezidențiale ova susține pe Maia Sandu. © Sputnik / Miroslav RotariUsatii: Astazi m-a sunat Sandu - pe cine va susține in turul doi „Ne reafirmam și pe aceasta cale adeziunea fața de…

- Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoaca, a precizat ca chiar daca nua caștigat multe voturi in scritinul prezidențial din 1 noiembrie, a reușit sa cheme la unitate alegatorii, fara a ataca contracandidații sai. Mai mult, Dorin Chirtoaca indeamna cetațenii ca in turul II sa iasa mai masiv la…

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, a indemnat cetatenii sa nu participe in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie. In opinia lui, o participare pasiva la vot ar putea duce la ruinarea clasei politice actuale din Republica Moldova si aparitia unei noi clase politice noi pe segmentul…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio…

