- Guvernul de la Chisinau nu a reusit miercuri sa aloce 22,4 milioane de lei Comisiei Electorale Centrale in vederea bunei organizari a alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc duminica in Republica Moldova, din lipsa de cvorum. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a constatat ca…

- Intr-o postare pe o rețea de socializare, Eugen Tomac scrie ca CEC urmarește o agenda politica, in niciun caz interesul și dreptul cetațenilor din Republica Moldova de a vota. "Cum se fura alegerile prin ingradirea dreptului la vot. Milioane de cetațeni ai R. Moldova din diaspora, umiliți…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a primit la Guvern delegația parlamentarilor europeni, aflata intr-o vizita de lucru la Chișinau. Este vorba despre Siegfried Mureșan - președintele delegației pentru relațiile cu Republica Moldova a Parlamentului European, Andrius Kubilius – președinte din partea…

- Guvernul Republicii Moldova a hotarit sa aloce Comisiei Electorale Centrale din fondul de rezerva al guvernului mijloace in suma de 70 milioane lei pentru organizarea și desfașurarea alegerilor paralmentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie. Responsabil de alocarea banilor se face Ministerul…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) - condus de fostul presedinte prorus al republicii Igor Dodon - cere demisia Maiei Sandu si organizarea de alegeri prezidentiale anticipate intr-o declaratie aprobata de Consiliul republican al PSRM, reunit duminica, la Chisinau, relateaza Ziarul…

- Premierul interimar a aminat ședința preconizata astazi pentru ora 15, intrucit doi membri ai cabinetului au lipsit, iar in consecința, nu a fost acoperit cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor. De la ședința au lipsit ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, și bașcanul Gagauziei,…

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat in cadrul unui discuții la Centrul de presa Sputnik Moldova ca fostul judecator ucrainean Nicolae Ceaus care a fost rapit la Chișinau, așa ori altfel, ar fi fost extradat in Ucraina in timpul apropiat. Investigație comuna…