Alegeri în PNL Bucureşti/Violeta Alexandru: Obiectivul pe care mi l-am asumat - să curăţ organizaţiile noastre de practicile USL-iste Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si-a prezentat, sambata, raportul de activitate in fruntea filialei, afirmand ca obiectivul asumat a fost sa "curete" organizatiile liberale de practicile USL-iste si sa identifice, sa creasca lideri care sa aiba incredere in competentele lor, "sa nu se simta ca trebuie sa negocieze cu cineva pe sub masa sau sa se puna bine cu cineva pentru ca pe cont propriu nu pot reusi".



"Obiectivul pe care mi l-am asumat a fost sa curat, nu o sa ascund, sa curat organizatiile noastre de practicile USL-iste. Am avut un obiectiv asumat sa dau incredere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o sustine pe Violeta Alexandru pentru sefia filialei Bucuresti a partidului si a mentionat ca sunt liberali care au fost dati afara din functii publice pentru faptul ca sunt de partea lui. "Sunt mandru ca sunt membru al PNL si sunt…

- Liderul PNL Bucuresti Violeta Alexandru a afirmat, sambata la conferinta de alegeri in aceasta organizatie, ca obiectivul ei a fost sa curete organizatiile de practicile USL-iste si sa dea incredere colegilor ca acestia sa nu simta ca trebuie sa negocieze cu cineva pe sub masa sau ca trebuie sa se…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost reales in aceasta funcție la Conferința județeana de alegeri care a avut loc, joi, la Gura Humorului. Conferința de alegeri s-a desfașurat in prezența premierului Florin Cițu și a mai multor miniștri și lideri din conducerea centrala a PNL, ...

- "Suntem in grafic pentru obiectivul asumat de 1 iulie. Chiar inaintea acestei conferinte de presa, am avut alta sedinta de lucru cu toate institutiile implicate - Ministerul Afacerilor Externe, STS, INSP, tocmai pentru a finaliza in conditii cat mai bune toate cele necesare pana la data de 1 iulie,…

- Elveția se mindrește cu neutralitatea sa, care inspira incredere in ea și misiunea sa de servicii bune in domeniul diplomației. Acest lucru a fost declarat in cadrul unui interviu exclusiv cu TASS, in ajunul intrevederii ruso-americane din 16 iunie la Geneva, de catre Președintele elvețian, Guy Parmelin.…

- Presedintele salvadorian Nayib Bukele vrea sa initieze un proiect de lege in Parlament, prin care bitcoin sa aiba un curs legal, iar salvadorienii sa poata face cumparaturi zilnice cu celebra criptomoneda, relateaza AFP. ”Voi trimite in Congres un proiect de lege care va converti bitcoin in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca partidul pe care il reprezinta iși dorește ca punctul de pensie sa creasca pana la finalul acestui an. „Deocamdata se lucreaza la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformelor e acela de a elimina inechitațile in sistemul de pensii din Rominia.…

- Consiliul Agenției Romane de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS) a finalizat in ședința din data de 29.04.2021 evaluarea externa a calitații academice pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, acordandu-i instituției noastre calificativul „Grad de incredere ridicat”. Acest…