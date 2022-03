Maltezii au inceput sa voteze sambata dimineata in cadrul alegerilor legislative care se vor incheia cel mai probabil cu mentinerea in functie a actualului guvern, apreciat pentru gestionarea crizei coronavirusului, in pofida spectrului coruptiei ce continua sa marcheze statul insular, relateaza AFP si Reuters. Intr-o tara aflata inca sub socul asasinarii, in 2017, cu o bomba sub masina a jurnalistei de investigatie Daphne Caruana Galizia, premierul laburist Robert Abela este marele favorit al acestui scrutin, pentru care si-a axat campania pe gestionarea crizei sanitare si bilantul economic al…